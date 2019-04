AUTO BILD 17/2019

J

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

etzt ist es das erste Mal passiert. Neulich hatte ich das Glück, abends den neuen Porsche 911 mitnehmen zu dürfen. Und gerade als ich mir überlegt hatte, einfach nur weil es Spaß macht, noch 'ne Runde zu drehen, kam das schlechte Gewissen. Zum ersten Mal habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Darf ich das heutzutage überhaupt noch? Nur so aus Lust Sprit verbrennen? Ich bin dann einfach gefahren. In einem Auto, das es nicht als Hybrid gibt. Das 11 Liter verbraucht, bei sportlicher Fahrweise auch gern mal 15 und mehr. Mein Nachbar hat mich übrigens, als ich zurück war, ziemlich mitleidig angeschaut, ungefähr so wie ein Vegetarier den Fleischesser.Nun retten die Vegetarier (das sind nur drei Prozent der Deutschen) wohl nicht das Weltklima – und die, die das Auto verteufeln, auch nicht. Was aber sowohl die einen als auch die anderen erreicht haben, ist, dass wir bewusster genießen. Geiz ist eben nicht geil, wir kaufen heute kein Fleisch für 1,99 Euro das Kilo. Und viele von uns fahren ein so sauberes Auto, wie es der Geldbeutel eben zulässt. Denn wir dürfen nicht vergessen: Nicht jeder kann sich einen neuen Hybrid oder ein E-Auto leisten. Und muss mit seinem – noch vor ein paar Jahren als sauber gekauften – Euro-5-oder-schlechter-Diesel in die Stadt zum Arbeiten pendeln. Ich würde mir wünschen, er könnte es ohne schlechtes Gewissen tun.