AUTO BILD 17/2020

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ie Diskussion um Kaufprämien für Neuwagen läuft ja bereits, also machen wir mit. In dieser Woche kehrte ein Stück Normalität in unseren Alltag zurück. Viele Geschäfte durften wieder öffnen, auch alle Autohäuser. Die Produktion vieler Hersteller läuft wieder an. Rennen wir, die Kunden, jetzt den Händlern die Bude ein? Wohl nicht, dafür sind die Sorgen (noch) zu groß. Bei vielen sitzt der Corona­-Schock tief, die Angst um den Arbeitsplatz ist nicht einfach so weggemerkelt, und der Kampf, das Geld für den bereits gebuchten und angezahlten Sommerurlaub wieder zurückzubekommen, ist erst mal wichtiger.Und noch etwas: Vielleicht grübeln jetzt auch manche darüber nach, doch ein E­-Auto zu kaufen. Unser Radius, die Reichweite der ganzen Welt hat sich verändert ... Viele Händler beklagen außerdem zu Recht, dass die Zulassungsstellen nicht im Normalbetrieb (ich weiß, auch der kann ein Problem sein) arbeiten. Autos, die man nicht zulassen kann, lassen sich schlecht verkaufen. Zurück zu den Kaufprämien. Die Anreize, das verkorkste Katastrophenjahr irgendwie noch zu retten, wird der Staat wohl schaffen müssen. Rabatte für die Autos, die gerade auf Halde stehen, werden nämlich nicht genügen.