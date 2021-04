Drei Viertel der Deutschen, so die letzte Um­frage, lehnen autonomes Fahren ab. Ich sage voraus, dass sich das noch ändert, bisher wissen viel zu wenige, was das eigentlich bedeutet. Zum Beispiel: ohne Krampf durch den Stop-­and-go-­Verkehr zu steuern, einfach automatisch ... Bisher haben viel zu viele schreckhafte Erfahrungen mit zuckenden und ohne Not not­bremsenden Assistenten gemacht, das schafft kein Vertrauen. Das wird, wo es geht, ausgeschaltet.



Vertrauensbildend wirkt auch nicht, dass immer wieder Unfälle mit den "Autopiloten" geschehen, zuletzt mit einem Tesla in den USA, wo kein Fahrer am Steuer saß. 23 Unfälle auf den US-­High­ways im Zusammenhang mit au­tonomem Fahren werden unter­sucht. Dabei sagt jeder, auch Elon Musk: Augen nach vorn, Hände ans Lenkrad – das Ding fährt noch nicht allein.



Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Ich habe meinen "Pilot Assist" neulich ausgereizt. Erst leuchtet er rot, piept, dann regelt er das Radio runter, wird ruckelnd langsamer. Und über­haupt: Macht abgeben? Damit haben wir alle Probleme. Testen Sie sich selbst: Was ist Ihre Ant­wort, wenn Ihr Nachbar klingelt, den Schlüssel Ihres Autos verlangt und sagt: "Ich wasche mal schnell dein Auto mit ..." Richtig: Die Ant­wort ist "Nein".



Die neue AUTO BILD 17/2021: Hier sind alle Themen

