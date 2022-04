Alle reden von Nachhaltigkeit. Wir auch, und in dieser Ausgabe ganz besonders, denn: Axel Springer will mit einer Earth Week rund um den Earth Day am 22. April das Thema noch stärker in den Fokus rücken, und AUTO BILD macht natürlich mit.

Wussten Sie, dass der "Tag der Erde" schon seit den 70er-Jahren begangen wird? Doch das Thema Nachhaltigkeit ist noch viel älter: 1713 nutzte Hans Carl von Carlowitz den Begriff das erste Mal – in einem Aufsatz zur Forstwirtschaft. Seine Forderung: Nur so viel Holz schlagen, wie nachwachsen kann. Genau darum geht es: Nachhaltig bedeutet, Ressourcen so zu nutzen, dass keine Schäden entstehen .

Aufs Autofahren bezogen kann das heißen, den Wagen auch mal stehen zu lassen. Oder auf ein Elektroauto umzusteigen: Strom aus Wind- oder Sonnenkraft kann in nahezu beliebiger Menge verbraucht werden, ohne dass die Natur Schaden nimmt. Es geht aber auch anders: Wie der Verbrennungsmotor "grüner" wird, was die Reifenindustrie dafür tut, um die Umwelt zu schonen, und viele weitere spannende Geschichten rund um das Thema Nachhaltigkeit finden Sie in dieser AUTO BILD – halten Sie einfach nach dem grünen Earth-Week-Logo Ausschau.

NEUHEITEN Mercedes T-Klasse: Billiger als die B-Klasse und deutlich praktischer • Elektro-SUV von Lexus: RZ 450e • Erste Runde mit dem Kia Niro PHEV • Wir fahren den Mercedes-AMG GT 63 S E Performance – plus alles über den C 43 • Genesis X Speedium Coupé, VW Amarok, Toyota GR Supra als Handschalter NACHRICHTEN Polizeikontrollen am Car-Friday • Versicherungen gewähren Nachhaltigkeits-Nachlass • Kommentar: Schaut auf die Straße! TEST & TECHNIK Die Knauser-Könige in vier Klassen – für Pendler, Vielfahrer und Familien • Erster Vergleichstest: Neuer Opel Astra gegen VW Golf – als Plug-in-Hybride • Alltags-Beziehung: Mini Cooper SE • Chefsache: BMW i4 eDrive40 • Gebrauchtwagen: Hyundai Ioniq REPORTAGEN Auto-Produktion: So umweltfreundlich bauen die Hersteller bereits • iEV Z: Wie ein 78 Zentimeter breites Auto unsere Mobilität verändern soll SERVICE So tanken Sie nachhaltiger • Schwarze Reifen, grünes Image RUBRIKEN Beste Marken 2022: Die Sieger • Aktion: Die besten Online-Shops • Extratour: Fiats grünes Dach.