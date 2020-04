AUTO BILD 18/2020

llzu lange abwarten ist nicht mehr, sagte VW-Chef Herbert Diess dieser Tage. "Jetzt geht es darum, das System wieder in Gang zu bringen." In Zwickau laufen die Bänder bereits wieder, anderswo wird noch gewartet, bis die Lieferketten funktionieren. Sicher ist: Genauso wie vorher wird es nirgendwo. Oder hätten Sie gedacht, dass die Lufthansa jemals vor der Pleite stehen könnte? Corona hat das Zeug, auch Riesen zu Fall zu bringen …Aber – und so war es immer – Krisen beschleunigen auch den Wandel. Braucht man einen Newsroom, um AUTO BILD zu produzieren? Ja, aber es geht auch anders. Braucht man Händler, um Autos zu verkaufen? Ja, aber auch das geht anders. Daimler stellt Ihnen das im Internet gekaufte Auto vor die Tür. Ohne dass Sie einen Cent dazubezahlen müssen. Opel eröffnet ein Online-Autohaus, die Emil-Frey-Gruppe (u. a. Ford und Mitsubishi ) ebenso. Und andere wie Polestar wollten es eh nie anders. Auf einmal geht's. Wir sind das einzige Land der Welt, wo beim Autokauf hohe Überführungs- oder Bereitstellungsgebühren erhoben werden. So, als würde Ihr Supermarkt extra Geld nehmen, damit Sie die Waren aus dem Regal nehmen dürfen … Na ja, Schwamm drüber. Ich hoffe, dass Sie bisher und weiter gut durch die Krise kommen.

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

BMW 4er Coupé : Erstkontakt mit dem sportlichen Bruder des 3er Toyota Yaris Cross: Erste Bilder des kleinen Japan-SUVs • Kostenlose Mobilität für Corona-Helfer: Politik und Industrie handeln • Neue Kaufprämien für E-Autos? Hersteller und Händler schlagen AlarmMini John Cooper Works GP: Mit 265 Sachen über die Autobahn • Vergleichstest der Kompakt-Limos: Honda Civic 1.5 VTEC Turbo gegen Mazda3 Fastback Skyactiv-X 180 • Mercedes A 250 e: Das kann der kompakte Plug-in-Hybrid • AUTO BILD-Dauertest: 50.000 Kilometer mit dem Mitsubishi Outlander PHEV • Kaufberatung VW Golf: Welcher Motor am besten passt, welche Ausstattung es sein soll • Gebrauchtwagen : Die Flops beim TÜV in allen KlassenSerie "Die Zuliefer-Helden": Filterhersteller Mann+Hummel • Zurzeit werden zwei Supersportwagen entwickelt – ein VergleichWerkstatt-Test Toyota: Topleistung der Japaner • Gute Geschäfte in der Krise: So sparen Autofahrer jetzt • Aktion: Top-Preise zum fünfjährigen VIP-LOUNGE-JubiläumHingucker: Autonome Autos • Menschen: Martin Walker • Motorsport: In Zukunft mehr E • Extratour: Im NSU Ro 80 nach Japan.