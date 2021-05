Wir müssen über Entscheidungen reden. Die Automesse in Shang hai war ein Erfolg, aber international? Na ja. Die meisten – auch die Köpfe der Hersteller – blieben hier. Schuld ist Corona. Was ist mit der IAA Mobility in M ü nchen? Das Konzept ist gut, es kö nnte die modernste, kreativste, offenste Messe von allen sein. Es k ö nnte.

Das Oktoberfest ist abgesagt. Nun gut, Bierb ä nke gäbe es auf der neuen IAA nicht, aber nat ü rlich möglichst viele Besucher. Sie sollten sich sicher fühlen . Ist es vernünftig , das Ding durchzuziehen? Ich weiß es nicht. Aber eine Entscheidung muss her, bald.

Volvo und jetzt auch Renault haben Entscheidungen getroffen: Sie regeln Neuwagen bei 180 km/h ab. Mein Kollege Robin Hornig sagt im Kommentar, wie er das findet. Im Wahlkampf wird das Thema "Tempolimit auf der Autobahn" ein großes werden. Das hat Symbolcharakter. Die Messe für die Verbrenner sei gelesen, sagt Cem Özdemir von den Grünen . Hat mit Tempolimit nichts zu tun? Doch. Eigentlich wären alle Hersteller gut beraten, diese Diskussion zu beenden, bevor sie anf ängt. Denn Autos haben, das wissen wir seit der Fahrverbots-Hysterie, in der ö ffentlichen Debatte keine Lobby. Ist unfair, aber wahr .

NEUHEITEN Mercedes EQE: So stromern die Stuttgarter in der Business-Klasse • Neuer Skoda Fabia, VW T7 ohne Schaltgetriebe, Baltasar Revolt NACHRICHTEN VW-Chef Brandstätter über den ID.4 GTX und 180 km/h Höchstgeschwindigkeit • XXL- Ladepark am Kamener Kreuz • Tesla-Crash in Texas: Ist der Autopilot schuld an dem tödlichen Unfall? TEST & TECHNIK Jeep Compass: Kleine Kurskorrekturen mit dem Facelift • Erste Fahrt im Porsche Taycan Cross Turismo • China-SUV Aiways U5 im Test • Drei Spar-SUVs im Vergleich: Ford Kuga, Kia Sorento und Seat Tarraco • VW Arteon R mit über 300 PS • Dauertest: 100 . 000 Kilometer im Honda Civic – wir ziehen Bilanz • VW Golf gegen BMW 1er: Kleine Motoren, aber sportliche Optik • Gebraucht: BMW 5er zum Schn äppchenpreis REPORTAGE Reeder Schü es ist ü berzeugt : Die Zukunft gehört der Brennstoffzelle SERVICE Autoersatzteile: So kaufen Sie sicher im Internet ein • Elektromobilit ä t fü r alle? Carsharing macht' s möglich • Von Nässe bis Nötigung : Wir erklären Rechtsbegriffe RUBRIKEN Hingucker: Genesis • Extratour: Der erste Toyota .