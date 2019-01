AUTO BILD 2/2019

W

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ie halten Sie es eigentlich mit der Sprachsteuerung in Autos? Haben Sie es gleich wieder aufgegeben, bereits vor Jahren, als es losging? Ich gebe es zu, ich war auch schon an diesem Punkt. Es war einfach zu nervig, zu doof, zu deprimierend schlecht. Aber dann kamen das MBUX von Mercedes, der Google Assistant und Alexa. Sogar mit Siri kann ich im Auto inzwischen (leidlich) kommunizieren. Ich kann WhatsApp diktieren, Siri sucht Musik für mich. 100 Millionen Geräte mit Alexa an Bord wurden bisher verkauft, gab Amazon gerade auf der CES in Las Vegas bekannt. Mein Sohn, zweieinhalb Jahre alt, kann inzwischen so reden, dass ihn unsere Alexa zu Hause (es gibt nur eine, mehr konnte ich mit meiner Frau nicht aushandeln) schon beim Aufrufen von Kinderliedern versteht.Ich glaube, dass die Sprachsteuerung Zukunft hat und Zukunft ist. Wobei es auch mich Überwindung kostet, mit einer "Maschine" zu reden, wenn echte Menschen mit mir im Auto sitzen. Was wir bei dieser Technikbegeisterung ebenso nicht vergessen dürfen: Es muss weiter Autos geben, die auch ohne Geplapper zu steuern und zu kapieren sind. Um diesen Wunsch zu haben, muss man nicht gleich 102 Jahre alt sein wie der Polo-Fahrer und Ingenieur, den wir Ihnen in der neuen AUTO BILD vorstellen. Aber für diesen Senior sind selbst elektrische Fensterheber bereits zu viel des Guten ....