AUTO BILD 2/2021

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ich erreicht ja viel Post. Einen Teil davon drucken wir in einer neuen Frage-Antwort-Rubrik. Danke, dass die allerallermeisten von Ihnen mich wegen der Preiserhöhung um 10 Cent nicht so unter der Gürtellinie beschimpfen, wie es manche für nötig halten. Worauf ich heute hinauswill, ist etwas anderes. Ein Leser schreibt mir enttäuscht von der auf 3,7 kW begrenzten Ladeleistung seines BMW-Hybrid, selbst an einer 22-kW-Ladesäule dauert es sehr, sehr lange. Das ist ein Problem vieler Plug-ins, aber kaum jemand weiß, dass die internen Systeme die Ladeleistung limitieren. Ich lerne: Wir werden solche Details noch stärker herausstellen. So was muss Ihnen AUTO BILD erklären, wer sonst?"Betrug" vermutet ein anderer Leser, dessen Mercedes-Hybrid jetzt bei unter fünf Grad nur noch 23 Kilometer (weit will ich gar nicht sagen) elektrisch fährt, dessen Benzinmotor aber 10 Liter/100 km schluckt. Laut WLTP sind's 2,7 Liter. Wir haben diese Fabel-Verbrauchswerte stets kritisiert, erleben Ähnliches mit einem Dauertestwagen. Während im WLTP bei Verbrennern recht realistische Verbrauchswerte ermittelt werden, nutzen Hybride das System salopp gesagt zu ihren Gunsten aus. Das ist legal. Aber ich sage voraus: Sehr lange werden sie nicht mehr gefördert.