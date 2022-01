Immer mehr Leser schreiben: Ich möchte einen Plug- in-Hybrid bestellen, aber was ist, wenn der Wagen erst 2023 kommt und dann die Förderung weg ist? Für die Fördersumme (bis zu 6750 Euro) gilt ja das Zulassungs- und nicht das Bestelldatum. Stimmt, das ist ein Problem. Mit dem Stand von heute gibt es 2023 keine PHEV-Förderung mehr – glaubt man dem, was die neue Koalition so raushaut. Und mit dem Stand von heute gibt es schon jetzt für bestimmte PHEV-Modelle ungeheure Lieferfristen bis ins dritte Quartal 2023 .

Also: Mit dem Argument, viele Autos seien ja bestellt, aber eben nicht rechtzeitig lieferbar durch die Chipkrise, wurde die Prämie gerade noch ins Jahr 2022 gerettet. Dieses Argument könnte in den kommenden Monaten erneut an Wichtigkeit gewinnen. Ich schlage dem neuen Wirtschaftsminister vor: Selbst wenn man die PHEV-Förderung killt, könnte man sie für alle bis zu einem bestimmten 2022er-Datum bestellten Autos noch erhalten. Als Bestandsschutz. Müsste man nur bald mal drüber reden.

PS: Haben Sie auch wie ich an Silvester zwei FFP2-Masken in Ihren Verbands-Pack gesteckt? Es schadet nicht, ist aber (noch) keine Pflicht, wie wir fälschlich geschrieben haben – soll aber noch 2022 kommen! Sorry für die Verwirrung.

