Wir in Deutschland können eine Menge Zeugs online bestellen, ohne es je "live" gesehen zu haben. Wenn's nicht passt, geht's halt retour. Bei Autos läuft das nicht so. Es ist gerade auch nicht so leicht, einfach durchs Autohaus schlendern geht ja wegen Corona nicht. Aber wenn, dann kommt es auf die Beratung an, auf den Verkäufer. Mit "weiß ich nicht", "bin ich selbst noch nie gefahren", "na klar, alles inklusive", "perfektes Auto für Sie" ist es nicht getan. Käufer wollen Beratung.

Mir erz ä hlen viele – Kunden wie Hersteller –, was alles schiefl ä uft. Der Tiguan hat immer einen doppelten Ladeboden, ist die Auskunft. Hat er nicht, ist die Wahrheit. Da h ä tte der Kunde das Paket mit der 230-Volt-Steckdose ausw ä hlen m ü ssen ... Oder: F ü r den Plug-in-Hybrid brauchen Sie auf jeden Fall eine Wallbox. Braucht man eben nicht. Noch schlechter: Es werden E-Autos mit kleinem Akku, die ja ö kologisch Sinn ergeben und als Zweitwagen perfekt sind, an Vielfahrer verkauft. Weil der Ver kä ufer es nicht besser weiß oder weil das Beratungsgespr ä ch gera de bei diesen Autos umfassender sein muss.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Was dann passiert? Der Kunde wird erst sauer, sp ä ter zum "w ü tenden Wandler". Das Auto muss zum Kä ufer passen und nicht zur Verkaufsstatistik des H ä ndlers.

Die neue AUTO BILD 20/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Audi A6 e-tron Avant: So schick sieht die Kombi-Zukunft aus • Neuer Smart: Der Kleine wird zum SUV • Genesis G70 Shooting Brake, Suzuki Jimny als Nutzfahrzeug, VW T7 NACHRICHTEN Parkhäuser: Gefahr durch E-Autos? • Urteil: Kleine Verstöße summieren sich • Kommentar: Diese Strafe zahle ich gern TEST & TECHNIK Hurra, Hinterradantrieb: Erste Fahrt im getarnten BMW 2er Coupé • DS 9: Der neue Große aus Frankreich • Spar-Vergleich: Ford Kuga, Hyundai Tucson und Mazda CX-30 • Test: Maserati Ghibli Trofeo • Klein, aber SUV: Suzuki Ignis CVT • Mercedes S 500 gegen BMW 750i • Neues aus dem Dauertest • Gebraucht: Ford Mustang Cabrio REPORTAGEN Thomas Koch, der Lenkrad-Doc • Elektroauto-Prämie: So wird damit Geld verdient • Hyundai Getz: Crashtest mit 18 Jahren SERVICE E-Mobility Excellence Report: Der Wegweiser im Ladedickicht • Schrauber-Tipps für Selbermacher • Starterbatterie bei E-Autos RUBRIKEN Hingucker: Opels Elektro-Manta • Aktion: Defender Xperience • Motorsport: Porsche mit Bio-Sprit • Aktion: Fiat 500e • VIP-Lounge: Trackday am Bilster Berg • Aktion: Dr . Wack Spr ü hwachs gratis • Extratour: Im alten Fiat durch Italien.