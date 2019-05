AUTO BILD 21/2019

M

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

eine Frau sagt immer: "Du musst im Job auch mal 'Nein' sagen." Aber es gibt Dinge, die kann man nicht ablehnen (und ich kenne niemanden, der es getan hätte): das Angebot, die Mille Miglia mitzufahren! Das machst du nur einmal im Leben. Was ich erlebt habe, lesen Sie ab Seite 74, was ich gelernt habe, schon hier. Erstens: Unterschätze die alten Autos nicht. Wir haben mit dem 92 Jahre alten Bugatti T 35 mit allen anderen Autos mithalten können, meistens waren wir sogar schneller.Straßenlage, Motorleistung – man fragt sich unwillkürlich: Warum waren die damals schon so gut? Oder: Wie viel besser sind wir heute eigentlich? Die Bremsen sind mittlerweile um Klassen effektiver, die Schaltungen präzise. Aber sonst? Der T 35 flößt heute noch Respekt ein. Zweitens: Wenn sich Hunderttausende Menschen sogar bei Regen stundenlang an den Straßenrand stellen und jubeln, nur weil laute, stinkende Knatterkisten zentimeternah an ihnen vorbeifahren, dann ist mir um die Zukunft des Autos nicht bange. Diese Begeisterung steckt in den meisten von uns. Lassen wir sie uns nicht kaputt machen.