AUTO BILD 21/2020

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

etzt also das Tempolimit auf unseren Autobahnen . Ich schätze Walter Eichendorf, den Präsidenten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), der fordert: generell Tempo 130, nur in Ausnahmefällen schneller. Ich teile die Motive: Kein Mensch soll im Straßenverkehr sterben. Die Abstimmung im Vorstand des DVR (Versicherungen, Autoclubs, TÜV, Hersteller) war seltsam: zehn dafür, vier dagegen, elf Enthaltungen. Also elfmal ein "Ich weiß auch nicht so recht …". Die Fakten sollte jeder kennen. 3059 Menschen sind 2019 auf deutschen Straßen gestorben; jedes Opfer ist eines zu viel. Rund 13 Prozent der Toten gab es auf den Autobahnen.Zwei Millionen Tonnen CO2 würde ein Tempolimit pro Jahr sparen. Das sind 0,25 Prozent der jährlichen deutschen CO2­-Emissionen. Fakt ist auch: Fast ein Drittel unserer Autobahnen hat bereits ein Tempolimit. Und: Elektroautofahrer haben längst ein Tempolimit, weil sie nicht schneller können (abgeregelt) oder ihre Reichweite sie zu langsamerer Fahrt zwingt. Ich halte mich an Regeln, wenn es sie gibt (wie gerade durch Corona). Aber ich mag auch, wenn es keine gibt und ich die Freiheit habe, selbst zu entscheiden. Auch beim Gasgeben.