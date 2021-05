Man will nicht, weil man Schlimmes ahnt, und schaltet dann doch ein: Talkshows im TV. Zuletzt Maischberger. Eckart von Hirschhausen (53) ist auch da. Neues Buch, zu sagen hat er immer was. Dann poltert er plötzlich los gegen Autos: "Wenn Oma und Opa einen SUV kaufen wollen, weil sie nicht mehr so gut in ihren Golf kommen, dann bitte fragt doch mal eure Enkel, die zeigen euch ein paar Yoga-Übungen, und dann geht das wieder!"

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Und: "Wenn die Leute meinen, sie brauchen zum Brö t chenholen zwei Tonnen Stahl, wie ein Traktor, dann sollen sie bitte auch nur so schnell fahren d ü rfen wie ein Traktor. 25 km/h f ü r SUV w ä re eine ordnungspolitische Maßnahme." Schade. Eigentlich mochte ich den. Senioren platt Oma und Opa zu nennen, mochte ich noch nie.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Hirschhausen meint X5, GLE, Q7 und Cayenne – diese großen SUV geben das perfekte Feindbild für Klimaschützer ab. Aber er trifft die Falschen: Die meistgekauften SUV sind Hyundai Tucson, Mazda CX-30, VW Tiguan, T-Roc, T-Cross, Opel Mokka, Ford Puma usw. Keine zwei Tonnen Stahl, keine 300 PS und auch keine Spritfresser. Jeder sechste SUV-Käufer wählt übrigens die Grünen, ergab eine Umfrage. Aber das führt jetzt zu weit.

Hinweis AUTO BILD im Abo: Kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt SICHERN Pfeil

Die neue AUTO BILD 21/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Cupra Born: So heiß ist der spanische Bruder des VW ID.3 • Sitzprobe im Skoda Kodiaq RS Facelift • Lamborghinis erstes E-Modell, Opel Vivaro-e Hydrogen, Abarth 1000 SP NACHRICHTEN Die Liebe zum Auto ist stark • Punkte-Abfrage per App • Volkswagens ID.Buzz fährt ab 2025 autonom als Shuttle TEST & TECHNIK Genesis G80/GV80: Kann Hyundais Nobeltochter wirklich Oberklasse? • Erste Fahrt: Skoda Octavia RS TDI • Kleine SUV mit kleinen Benzinern: Opel Mokka und VW T-Cross im Vergleich • Kombis mit Plug-in-Power: Volvo V60 T6 Recharge und Peugeot 508 SW PSE • Dauertest: Toyota Prius mit 150.000 km • Gebraucht: BMW 3er Touring (E90) mit Reihensechszylinder REPORTAGEN London-Taxi in Berlin: Warum Serkan Demir nicht mehr E-Klasse fährt • Von alpha bis gamma: Auf der Suche nach einem Original-Radio für den Polo-Oldie SERVICE Zehn Scheibenreiniger im Test • Unterwegs mit E-Auto und E-Bikes • Service-Mix • Die Tricks der Gebrauchtwagenhändler – und wie Sie sich schützen können RUBRIKEN Hingucker: BMW M4 Cabriolet • Motorsport: Indy 500 • Aktion: Land Rover Defender Xperience • Extratour: Porsche 911 Turbo .