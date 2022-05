Ich unterhielt mich die Tage mit einem Freund. Klar, über Autos. Der will auf eine sonnige Insel umziehen, des­halb ein robustes E-Auto anschaf­fen und es mit Solarstrom laden, dennoch hält er nichts von der E-Transformation in Deutschland. "Das klappt nie", sagt er. Ich gebe ihm nur so weit recht, dass es nie­mals für alle rund 50 Millionen Fahrzeuge hierzulande klappen wird.



Sein Vorschlag: mit Kern­energie – weil wir hier niemals ge­nug grünen Strom aus Wind, Sonne und Wasser haben würden – Was­serstoff produzieren oder in noch einem Arbeitsschritt mehr eFuels. Das ist der Treibstoff, der zwar ver­brennt und auch Emissionen aus dem Auspuff blubbert, aber nur genauso viel CO2, wie bei seiner Herstellung vorher aus der Atmo­sphäre geholt wurde. Klimaneutral und – weil ja kein neues CO2 ent­steht – auch gut.



Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Außerdem: Autos von heute können ihn tanken, die ganze Infrastruktur von Tankschif­fen bis zu Tankstellen gibt es schon. In AUTO BILD lesen Sie in letz­ter Zeit wieder mehr von Wasser­stoffautos, eFuels-Ideen, Zukunftsplänen. Ich frage mich dabei immer: Wie es geht, haben wir alle – hätten wir aufgepasst – in der Schule ge­lernt: Elektrolyse. Warum stehen wir da dennoch gefühlt am Anfang? Akkus sichern Mobilität jetzt, weil es auf Sicht keine Alternativen gibt.

Die neue AUTO BILD 21/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN BMW M4 CSL: Weniger Kilos, mehr PS • Mercedes-Maybach Haute Voiture, Squad Solar City Car, McLaren-Platinum-Lack, Land Rover Defender 130, Lexus UX 250h • Erste Fahrt: Mercedes T-Klasse • Kia Niro EV: Wir fahren die E-Version • BMW iX M60 schon gefahren NACHRICHTEN Wenn das Auto zum Verräter wird • Verbrenner-Aus ab 2035 • VW-Vertriebschef Klaus Zellmer: Was der ID.Buzz mit "Star Wars" zu tun hat • TEST & TECHNIK Familien-Van im Test: Dacia Jogger • Frischer Skoda Karoq gegen Hyundai Tucson – beide mit Diesel und Allrad • Citroën C5 X: Erster Test mit dem Crossover aus Limo, SUV und Kombi • Neues aus dem Dauertest • Groß gegen klein: Mazda 2 und 3, Peugeot 208 und 308, Skoda Fabia und Scala • Alltags-Beziehung: Mercedes EQC • Gebrauchtwagen: Ford Mondeo Turnier REPORTAGEN Northvolt: Warum Peter Mikael Carlsson eine Batterie-Fabrik in Heide baut • Wie Audi Licht ins Dunkel bringt • Fritz Neuser: Die Händler-Legende wird 90 • Skodas Azubis bauen ein Rallye-Auto SERVICE Nicht nur Gutes kommt von oben: Wie Sie das Auto vor Dreck von Bäumen schützen • Retro-Roller mit E-Antrieb • Kratzer-Schutz und Co: Wer sein Auto schützt, kann bares Geld sparen • Leser fragen, AUTO BILD antwortet • Service-Mix RUBRIKEN Hingucker: Renault Scénic Vision • Leserwahl: Beste Werkstätten • Extratour: DS E-Tense Performance