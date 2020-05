AUTO BILD 22/2020

E

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

s klingt widersprüchlich, paradox, aber das ist es vielleicht gar nicht. Wer Kurzarbeit wegen Corona macht, wer fürchten muss, in der Folge seinen Job ganz zu verlieren, der kauft sich kein Auto. Der schiebt es, selbst wenn er den Plan hatte, auf. Da hilft auch keine wie auch immer genannte Kauf-, Mobilitäts- oder Bewegungsprämie. Der hat andere Sorgen. Das schreiben mir auch manche unserer Leser. Das Paradoxe ist: Bleibt es dabei, dass der Konsum der Deutschen nur in den Supermärkten und bei Amazon stattfindet und sonst nirgendwo, werden aus Kurzarbeitern in absehbarer Zeit Arbeitslose.Es braucht Anreize, auch für die Autobranche: Die, die Autos kaufen können und wollen, helfen allen anderen. 2019 wurden in Deutschland 3,6 Mio. Pkw neu zugelassen. Da in diesem Jahr nichts normal ist, wird die Zahl 2020 deutlich geringer sein. Aber wie viel geringer? Ein Leser schrieb mir, er habe sein Auto jetzt schon zehn Jahre, gekauft dank 2500 Euro Hilfe aus der Abwrackprämie. Jetzt würde er es wieder eintauschen, wenn der Zuschuss stimmt. Ein anderer fragte mich, wie lange er mit dem geplanten Autokauf noch warten solle. Weil: Er wolle nicht so dämlich sein und vor einer "Prämie" kaufen. Am 2. Juni, so heißt es, fällt in Berlin die Entscheidung.