Es ist ja eigentlich eine gute Idee: auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach E-Autos und Hybriden zu suchen. Keine Lieferfristen, wenn es ganz junge Gebrauchte sind, gibt's manchmal noch Förderung.

Nur: Was machen Sie, wenn Sie in einem der Autosuchportale einen BMW i3 von 2014 finden, für 17.900 Euro, 36.000 km gelaufen, 60-Ah-Akku (knapp 20 kWh). Und daneben eine An zeige aufploppt: neuer i3 von 2021, 399 Euro Leasing mit Versicherung und Service, vor die Tür gestellt. Und doppelt so großem 120-Ah-Akku. Genau: Sie kommen ins Grübeln.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Wer heute ein E-Auto sucht, fährt mit Neuwagen-Leasing besser – dann liegt das Risiko, ein alterndes Auto zu besitzen, nicht bei ihm. So sagte ich es auch die Tage im Sat.1-Frühstücksfernsehen.

