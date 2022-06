In der Politik geht es oft um Haltung. Die von Gerhard Schröder im Irakkrieg (raushalten, fand ich gut), in Sachen Russland (gemeinmachen, finde ich schlecht). Wir von AUTO BILD stehen überall da, wo Sie uns lesen und sehen, auch vor solchen Fragen.



Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Wie finden wir denn selbst den Mobilitätswandel? Ist ein V8 besser als ein E-Renner? Stehen wir wirklich vor der Entscheidung für oder gegen Verbrenner? Wäre nicht klüger: Heute so viel Elektro, wie es geht, morgen eFuels, übermorgen Wasserstoff? Schließt Nachhaltigkeit Auto fahren aus?

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Wir – und Sie alle – wollen leidenschaftlich gern mobil bleiben. Nicht für den Stau zur Arbeit (bis es den Hyperloop von Elon Musk für Pendler gibt), aber für die Freiheit, die ein Auto bringt. Dafür braucht es neue Ideen, Innovationen, dafür braucht es eine neue Denke. Viele Geschichten dazu finden Sie in dieser besonders nachhaltigen Ausgabe. Machen Sie mit beim Green Track Award, einem Preis für neue Wege.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 22/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN BMW X1: Größer und auch elektrisch • Mercedes GLC: Mehr Platz, mehr digital • Neues von AMG: Hybridsportler One und Zukunftsstudie Vision AMG • SsangYong Torres, Maserati MC20 Cielo, Lightyear One, Opel Rocks-e NACHRICHTEN Gebrauchte Elektroautos • VW stockt ID.3-Kontingente auf TEST & TECHNIK Vergleichstest: BMW X2 M35i gegen Jaguar E-Pace P300e und Mercedes EQB 350 • Neues aus dem Dauertest • Da ist für jeden was dabei: Autos für 20.000 Euro • Erster Test: Mazda MX-5 • Gebraucht: Audi A4 Avant REPORTAGEN Pininfarina: Wie die Design-Schmiede nachhaltigen Newcomern hilft • Roberto Giolito: Was sich der Ex-Fiat- Designchef beim Multipla gedacht hat SERVICE Mit diesen Tricks hält Ihr Auto ewig • Sommer-Scheibenreiniger im Test • Studie: So laden E-Auto-Fahrer am besten RUBRIKEN Leserwahl: Green Track Award • Motorsport: Maximilian Günther Extratour: BMW M8 und iX3.