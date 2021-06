Ich finde es ja gut, w enn man den Leuten die Wahrheit sagt. Schlechtes Beispiel: Neulich sagte unsere (Noch-) Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), sie wolle den Menschen keine Angst machen. Und meinte uns Autofahrer und die Dynamik der CO 2 -Reduktion. Gutes Beispiel: Die (Noch-nicht-)Kanzlerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte bei BILD TV, man wolle den Benzinpreis – gerade auf Zweijahreshoch – um weitere 16 Cent erhöhen. Dass mit der CO 2 -Bepreisung eine jährliche Erhöhung beschlossen ist, genügt offenbar nicht. Aber: Klartext. Da weiß man, woran man ist.

Außer dem "Spiegel" fand sich niemand, der sie verteidigte, aber der schrieb gerade wegen des EuGH-Urteils zur Schadstoffbe lastung in Städten, das sich auf die Zeit von 2010 bis 2016 (!) bezieht, neue Fahrverbote herbei. Zusam men mit der Deutschen Umwelthilfe DUH (ja, die gibt es auch noch). Da weiß man auch, woran man ist.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Die CO2-Steuer tragen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD, auch Noch-nicht-Kanzler) mit. Sie reden dennoch über eine Spritpreisbremse, eine Reduzierung des Steueranteils von 64 Prozent. Zur Wahrheit: Dass wir weniger Auto fahren sollen, traut sich niemand zu sagen.

NEUHEITEN BMW startet frisch in den Sommer: Neues 4er Gran Coupé und Facelift für X3/X4 • Opel macht den Grandland neu • Kia Sportage, Bugatti Chiron • Tech-Talk: Mega-Display von Conti NACHRICHTEN Geisterfahrer: Was können wir dagegen tun? • Gebrauchte Camper teuer wie nie • Section Control erfolgreich • Meinung: Die Spritpreise sind zu hoch! TEST & TECHNIK Erste Fahrt im neuen Nissan Qashqai • Alfa Romeo Giulia GTAm: Wie gut ist die Super-Limo mit Formel-1-Technik? • Einer für die Familie: Renault Kangoo • Cabrio-Vergleich: Der offene BMW M440i fordert das Audi S5 Cabrio heraus • Erster Test: Was der Skoda Enyaq kann – und was nicht • Neues aus dem Dauertest • Plug-in-Vergleich: Mitsubishi Eclipse Cross gegen VW Tiguan • Gebraucht: Mercedes A-Klasse REPORTAGEN Ulrike von Mirbach: Seit Anfang des Jahres hat sie bei Mini das Steuer in der Hand • Öl-Multi Shell bietet E-Autos im Abo an • E-Supercars mit bis zu 2000 PS • ITS: Drohnen und Flugtaxis SERVICE Schnellladeparks: Hier tankt Ihr Stromer richtig flott • Unfallflucht: So schnell ist der Lappen weg RUBRIKEN Hingucker: Rolls-Royce Boattail • Aktion: Fiat 500 • Motorsport: Simracing • Extratour: 125 Jahre Abt .