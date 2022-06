Ich habe nichts dagegen, Geld zu verdienen. Gar nicht. Aber ich frage mich schon, wa­rum zum Beispiel die Super­marktketten in den mehr als zwei Jahren Corona fette Gewinne ein­gefahren haben, aber schon weni­ge Tage nach Beginn des schreck­lichen Ukraine-­Krieges und seitdem Woche für Woche mit neuen Preis­erhöhungen kommen.



Ich frage mich auch, warum der Tankrabatt nicht in vollem Umfang weiter­gegeben wird. Sondern man Sätze hört wie: "Es muss erst das zu teu­reren Preisen eingekaufte Benzin verkauft werden." Geht's noch? Als die Preise vor einigen Wochen in irre Höhen raufgingen, wurde da gesagt: "Wir müssen erst den zu niedrigeren Preisen eingekauf­ten Sprit verkaufen"? Natürlich nicht. Auch mit den Cent­-Beträgen, die gerade nicht an uns Auto­fahrer weitergegeben werden, las­sen sich Gewinne machen. Rund 100 Millionen Liter werden hier am Tag vertankt.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer befürchtet, dass Mi­neralölkonzerne trotz fallender Preise deutlichen Profit aus der Energiesteuersenkung schlagen könnten. "Nach den Erfahrungen in der Vergangenheit, insbeson­dere bei der Mehrwertsteuersen­kung 2020, halte ich das Risiko für hoch." Also: Verkauft uns günsti­geren Sprit und nicht für dumm!

Die neue AUTO BILD 23/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN England extrem: Aston Martin V12 Vantage und DBX707, Bentley Continental GTC Speed und McLaren 765LT Spider • Genesis Electrified G80: So fährt die Limousine unter Strom • Polestar 3, DeLorean Alpha5, Lexus RX NACHRICHTEN Warum wir eFuels brauchen • Deutsche wollen E-Autos kaufen TEST & TECHNIK Für 30.000 Euro: Vom Roadster bis zum Familienvan wird einiges geboten • Mit Stecker: Jaguar F-Pace P400e gegen Volvo XC60 Recharge T6 • Mit Fünfzylinder: Audi RS Q3 gegen Cupra Formentor VZ5 • Alltagsbeziehung: Tesla Model 3 • Dauertest-Bilanz: Renault Kadjar • Gebraucht: Smart Fortwo ED REPORTAGEN Härtetest: Wie Mercedes Autos auf die Serie vorbereitet SERVICE Laden in Europa: Worauf es beim Reisen mit dem Stromer ankommt • Marder lieben Kabel: Bei E-Autos drohen kapitale Schäden • So wird Ihr Wagen fit für den Urlaub RUBRIKEN Hingucker: Retro-Autos • Motorsport: Le Mans • Aktion: Vattenfall • Extratour: 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.