AUTO BILD 24/2020

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

in paar Tage zum Durchschnaufen brauchte es schon nach der Verkündung des größten Konjunkturpakets aller Zeiten. Ist das der Konsumanreiz, auf den wir gehofft haben? Meine Lehren aus dem, was nun gelten soll: • Die großen deutschen Autohersteller haben sich nicht durch­gesetzt. Und auch nicht ihre "Freunde" aus der Koalition. Auf sie wurde nicht gehört.• Die Beschlüsse sind eine zutiefst politische Entscheidung, einerseits das größte Bekenntnis zur Energiewende auf vier Rädern, zu E-­ und Hybridautos, andererseits auch das Primat: Wir in Berlin bestimmen, welche Autos ihr baut, welche ihr braucht. • Die gewaltige Förderung alternativ angetriebener Autos mit bis zu 9000 Euro bedeutet: Benziner-­ und Diesel ­-Käufer werden nun leer ausgehen • 83 Prozent der zugelassenen Autos in Deutschland in den ersten fünf Monaten 2020 waren Verbrenner. • Die Mehrwertsteuersenkung macht beim durchschnittlichen Neuwagenpreis von 33.580 Euro nicht mal 900 Euro weniger aus. Ein Anreiz, echt? Mit dem Plan, die Kfz-­Steuer für höheren CO2­-Ausstoß steigen zu lassen, ist das kein Konsumimpuls, sondern ein Wendepunkt, an den wir noch denken werden.