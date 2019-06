AUTO BILD 25/2019

O

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

b Sie es mögen oder nicht, heute müssen wir über Ford reden. In meiner Bundeswehrzeit nannte ich den neuen Ford Capri II eines Kameraden ganz lässig "Maurer-Porsche", woraufhin der ein Messer nach mir warf (aber nur meinen Stiefel getroffen hat). Okay, das war ziemlich jugendlich dämlich von mir. Mir fallen mehr Gründe ein: Vergangenen Sonntag ist der US-Autoriese (6 Millionen verkaufte Autos 2018 weltweit, 200.000 Mitarbeiter) 116 Jahre alt geworden.Ein anderer Grund: neue Modelle wie der Ford Explorer, der als Hybrid und SUV-Alternative auf den deutschen Markt zurückkehrt und von dem nicht nur Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann begeistert ist. Der wichtigste: Ford – weltweit macht sich das Unternehmen gerade schlanker (auch mit Entlassungen) – wird zum wichtigsten Partner von VW auf dem US-Markt. "Die Kooperationsgespräche stehen kurz vor dem Abschluss", sagte VW-Chef Herbert Diess. Ford holt sich die (junge) Elektro-Expertise und den MEB-Baukasten aus Wolfsburg, VW holt sich mit Ford neuen Schwung bei der Entwicklung von Roboterautos. Ford hat Argo AI (vier Milliarden Dollar wert), VW eher nichts. "Ohne ein starkes Engagement in den USA – unserer noch immer schwächsten Weltregion – drohen wir in den weltweiten Handelskonflikten in eine ausweglose Situation zu geraten", sagte Diess. Wenn Konkurrenten Freunde werden, muss die Lage tatsächlich ernst sein!