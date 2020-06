AUTO BILD 25/2020

er versucht, es immer allen recht zu machen, scheitert meist. Das wissen Politiker, die es trotzdem immer wieder probieren, das wissen aber auch wir von AUTO BILD. Kleines Beispiel: Für viele von Ihnen, unseren Lesern, berichten wir viel zu oft über Elektro- und Hybridautos. Dass gerade sehr viele auf den Markt kommen, dass die CO2-Gesetze die Hersteller quasi zwingen, dass neue Autos unser Job sind, dass die neue Umweltprämie das noch verschärfen wird, geschenkt. Sie sehen das eben so, verstanden.Allerdings: Für andere Leser sind wir die "allerletzten Petrol-Heads", vollgasgeil und benzinverrückt. Und sollten uns endlich mal wandeln, wie es doch auch die Welt da draußen tut. Sie verstehen, was ich meine, oder? Ich sehe es so: Wir machen das Beste aus beiden Welten. Übrigens: Wissen Sie, warum die E-Auto- Prämie bis Ende des kommenden Jahres gilt? Weil viele Elektroautos dieses Jahr gar nicht mehr beim Kunden landen werden. Klar, durch Corona, aber auch durch die verschlafene Transformation. Je mehr Menschen in E-Autos sitzen werden, desto schneller wird der Wandel gehen. Wenn es dafür noch Geld obendrauf gibt, schön. Die Nachfrage steigt, dann scheint es ja zu funktionieren.

Die neuen Autos von VW 2020: Tiguan Facelift , ID.4 und ID.4 Coupé , Golf Alltrack, Golf R und Variant, Arteon Facelift und Shooting Brake Neue Kfz-Steuer ab 2021: CO2-Sünder bis zu 80 Prozent teurer • TÜV-Umfrage: Aggressionen im Straßenverkehr nehmen zu • Camping-Markt boomt trotz CoronaVW ID.3 ist fertig: Erste Tour mit dem neuen Elektroauto • Honda Jazz und Jazz Crosstar: Raumkünstler jetzt mit Hybrid • XXL-SUV im Vergleich: BMW X7 xDrive40i gegen Volvo XC90 T8 • Neues aus dem Dauertest: Der 450-PS-Sportler Audi RS 4 ist da! • Die DNA von BMW: Neuer M2 CS trifft 323i von 1978 • Wir sind die Anti-Helden! 10 Autos in 10 Klassen, die Sie vielleicht nicht auf dem Radar haben • Gebrauchtwagen ganz unten: Was gibt es für 500 Euro?Unfall-Report: Mehr Verletzte durch Umstieg aufs Fahrrad Themenstraßen: Auf den Spuren von Burgen, Brauereien und Bergen • Pimp my box: In fünf Schritten von der alten Dachbox zum UnikatMenschen: Dirk Kessemeier betreibt eine Luxus-Waschanlage • Großes Sommer-Gewinnspiel: Preise im Wert von 20.000 Euro • Extratour: Ein Mercedes in der DDR.