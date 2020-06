AUTO BILD 26/2020

H

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

eute müssen wir über mein und Ihr Lieblingsthema reden: Autos. Ja, sie werden immer teurer. Ja, sie werden auch immer noch besser (jedenfalls die meisten). Aber wer kann sich das beste und teuerste schon leisten, ich selbst doch auch nicht. Gucken Sie mal in die AUTO BILD (und nicht nur in dieses Heft). Es tut sich was in der am meisten umkämpften Kompaktklasse , egal ob sie hochgelegt oder klassisch flach ist.Und ich mische jetzt sehr bewusst auch die Antriebsarten, denn die Umweltprämie führt dazu, dass wir für unter 25.000 Euro auf einmal eine Auswahl haben wie noch nie. Da ist der neue Opel Mokka, Nachfolger des mehr als eine Million Mal verkauften Bestsellers. Jetzt mit Design und Technik von heute bzw. morgen. Benziner und Diesel starten weit unter 25.000 Euro, der E aber auch: dank der Förderung. Da ist der schicke Mazda MX­30, ein E-­Auto für um die 24.000 Euro. 1000 Euro günstiger als der "Bruder" CX­30 in Basisausstattung. Unter 25.000: Ford Puma, VW T­-Cross, der Kia XCeed, auch der VW ID.3 mit kleinem Akku für 320 Kilometer Reichweite findet sich dort. Müsste ich mich jetzt für einen Neuwagen entscheiden, würde ich zuerst eine andere Entscheidung treffen: E oder (noch) nicht? Wie entscheiden Sie?