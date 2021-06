W ir haben Ökostrom zu Hause. Kommt deshalb NUR Windkraft hier an? Nein. Wir zahlen, wie viele andere, dafür, dass eine bestimmte Menge an grünem Strom ins Netz eingespeist wird. Strommix heißt das. Es heißt aber auch: Mein E-Auto wird, bis wir 100 Pro zent Grünstrom (wann eigentlich?) erreicht haben, auch mit fossiler Energie betankt. Heute gibt es nicht mal eine Million elektrifizierte Au tos in Deutschland. 2030 sollen es zehn Millionen sein. Mehr E-Autos brauchen auch mehr Strom.

Ein Rechenfehler, so hat eine Wissenschaftler-Gruppe um Prof. Dr. Thomas Koch (Ex-Motorenentwickler bei Daimler) enthüllt, führe dazu, dass E-Autos sauberer gerechnet würden, als sie sind. Die Debatte, die sich daran entzündete, ist voller Reflexe. Es wäre schön, wir hätten ein Klima (!), in dem man alles offen diskutieren kann und nicht gleich wieder ideologisch runtergemacht wird.

Es gibt Studien, die Ähnliches sagen, zum Beispiel vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). "Ein moderner Diesel ist klimafreundlicher als ein Elektrofahrzeug, das mit Kohlestrom geladen wird", sagt BMW-Chef Oliver Zipse. Recht hat er. Ich finde, man muss ALLES kennen, bevor man das Ende der Verbrenner-Technologie beschließt. Ich will die Wahrheit wissen und – sorry – nicht vera... werden.

Die neue AUTO BILD 26/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Ferrari 296 GTB: Mit V6 und 830 PS • Extravagant: Der DS 4 bringt französischen Chic in die Kompaktklasse • VW Polo GTI, Honda Civic, Porsche Cayenne Turbo GT und 911 GTS NACHRICHTEN Autopreise: Es gibt nur eine Richtung • Mobilitätswende schafft Jobs • Kolumne: America, you drive me crazy • Tech-Talk: Neue Software bei Porsche TEST & TECHNIK Erste Fahrt im BMW iX: Ist das Elektro-SUV nur groß oder auch gut? • Tesla Model Y: Testfahrt in New York • Im Detail verbessert: Skoda Kodiaq • Kleine SUVs: Hyundai fordert mit dem Bayon VW T-Cross und Ford Puma heraus • Neues aus dem Dauertest • Zwei suchen Anschluss: BMW 5er gegen VW Arteon als Plug-in-Hybrid • Gebraucht: Renault Espace REPORTAGEN Michelin-Chef fordert: Fahren Sie Ihre Reifen bis zum Mindestprofil! • Von gestern: In Hamburg schraubt eine Retro-Gang an alten US-Cars • Hallo Zukunft: Wir nehmen im Mini Urbanaut Platz SERVICE Wallboxen sind auf dem Vormarsch. Wir haben vier Modelle getestet • Sicherer Gebrauchtkauf von privat RUBRIKEN Hingucker: Polestar 4 • Motorsport: Jessica Hawkins • Extratour: Opel Manta wird elektrisch .