Irgendwie wundert einen ja gar nichts mehr. Die Kraftstoffpreise haben laut clever-tanken.de einen neuen Jahresrekord erreicht. Da war doch was? Nicht die Grünen-Diskussion, nein, es gibt Sommerferien. Da wollen alle mit verdienen, auch die Ölscheichs. Denn tatsächlich ist der Rohölpreis auch gestiegen.

Dass ein Eis an der Tanke drei Euro kostet (und wir es trotzdem alle auf der Urlaubsreise kaufen), ist eigentlich schlimm genug. Doch: Super E10 kostet mit 1,50 Euro im Juni 2021 im Mittel rund 27 Cent pro Liter mehr als im Juni 2020 (1,23 Euro). Diesel kostet mit 1,36 Euro rund 28 Cent mehr als vor einem Jahr (1,08 Euro). Tendenz: steigend.

Wer sich ärgert, braucht Ablenkung. Die gibt es hier. Der PS-verrückte Sidney Hoffmann hat mit Partnern " Cars & Bytes " ( 8. bis 16. Juli 2021) auf die Beine gestellt. Eine digitale Autoshow von A wie autonom über Oldtimer, Tuning bis Z wie Zubehör. AUTO BILD ist dabei.

Die neue AUTO BILD 27/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN So geht BMW: Neues 2er Coupé • Schöne Kombis heißen nicht immer Avant: Genesis G70 Shooting Brake • VW Golf R Variant, Nissan E-Crossover, Volvo Concept Recharge NACHRICHTEN Interview mit dem Dacia-Chef: "Wir bieten die Essenz des Autos!" • Fußbodenheizung für die Autobahn • E-Autos bald beliebter als Verbrenner TEST & TECHNIK 480-PS-V8: Ford Mustang Mach 1 • So cool reisen US-Familien: Erste Fahrt im Kia Carnival. PLUS: Van-Übersicht • Stecker-SUVs im Vergleich: Hyundai Tucson gegen Land Rover Discovery Sport, Toyota RAV4 und Peugeot 3008 • Drillinge? Das sind die Unterschiede von Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq IV und VW ID.4? PLUS: Alles über E-Motoren • Elektromobilität: Elektromotoren in modernen Autos erklärt • Dauertest: Mazda CX-5 mit Note 1 • Gebraucht: Smart forfour REPORTAGEN Björn Bockmann: Er macht automobile Jungs-Träume wahr • Ein Hannoveraner Schlosser kaufte 1000 Streetscooter von der Post. Warum? SERVICE Hingucker: Retro-Klassiker • Motorsport: ETCR • Aktion: 111 Jahre Alfa Romeo • Extratour: Eberhofers Audi 80 .