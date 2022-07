Was für eine Woche. Montagabend war ich bei VW, und CEO Herbert Diess fuhr im ID. Buzz vor (der sofort Passanten anzieht). Er erzählte begeistert vom Auto- Mekka in Goodwood, wo sich Verbrenner- und Elektrowelt trafen. Am nächsten Mittag war ich bei Audi und sah die neue Generation von E-Autos und Verbrennern, über die ich (noch) nicht schreiben darf. Nur so viel dazu: Anders als bei TV-Serien wird die letzte Staffel die beste sein.



Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Spätabends kippten die EU-Umweltminister dann das Verbrennerverbot. Okay, das war ein grober Scherz. Sie haben das Verbrennerverbot nur so umformuliert, dass man denken könnte, es ist keins: Man beschloss das Null-Emissions-Auto ab 2035. Was ich darüber denke, lesen Sie im neuen Heft auf Seite 14.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Das ist aber nicht alles. Eine SUV-Fahrerin, in Flensburg keine Unbekannte, soll auch deshalb eine höhere Strafe zahlen, weil sie ein SUV fährt und das gefährlicher sei. Ich hab mal gelernt, Geschwindigkeit schlägt Masse, auch ein Kleinstwagen kann deshalb gefährlich sein. Was meinen Kollegen Andreas May daran aufregt, lesen Sie im Heft auf Seite 15. Apropos Kollege May. Welchen Schatz er bei VW gefunden hat, finden Sie im Heft ab Seite 74.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 27/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Erste Fahrt im Kia Niro Plug-in-Hybrid • Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+: Wir drehen eine Runde im Stark-Stromer • BMW 3.0 CSL, MG 4, Lexus ES, McMurtry Spéirling NACHRICHTEN Verbrenner-Aus – aber kein Aufschrei? • Deutsche wollen Reichweite • Kommentar: Höhere Strafen für SUV-Fahrer TEST & TECHNIK Kompakt-Vergleich: Frischer Ford Focus gegen Kia Ceed und VW Golf • Cabrio-Extra: BMW 4er, Mazda MX-5 und VW T-Roc plus großer Katalog • Alltags-Beziehung: BMW M8 Gran Coupé Competition • Vergleichstest: Genesis GV60 gegen Volvo XC40 • Gebrauchtwagen: Nissan X-Trail REPORTAGEN Mike und Charlie Cooper: Sie halten die Legende von John Cooper am Leben • Auf die Plätze, fertig, los: AUTO BILD ist bei der Scheibenwechsel-WM dabei SERVICE Sieben Dachboxen im Test • Auto fahren im Ausland: So teuer wird zu schnelles Fahren – und mehr RUBRIKEN Motorsport: Porsche in Le Mans • Das Goldene Lenkrad 2022 • Aktion: Sonax-Felgenreiniger • Aktion: Hot Wheels Legends Tour 2022 • Extratour: VW Phaeton II.