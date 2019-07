AUTO BILD 28/2019

D

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

as war ja klar. Kaum sind die E-Scooter auf dem Markt (in den großen Städten gibt es sie schon zu Tausenden) kommt es zu Unfällen, es gibt Durcheinander, es gibt Idioten, die auf den Gehwegen fahren, es gibt Betrunkene, die zu zweit herumbrettern. Der typisch deutsche Re­flex: Schuld ist der, der die Dinger erlaubt hat. "Andreas Scheuer, das sind Ihre Opfer", ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Wir vergessen: In vielen deut­schen Städten gibt es noch gar kei­ne E-Scooter.Das ist bislang ein Großstadtgefühl. Doch an den Rol­lern zeigt sich, was sonst bei uns nicht stimmt. Wir machen – davon bin ich überzeugt – geradezu traum­wandlerisch immer den falschen Schritt zuerst.• Wir schaffen erst die (emissions­freie) Atomkraft ab und dann die Kohle. Und reden mit dem drecki­gen Strommix E-Autos schlecht.• Wir bauen riesige Vorstadtsied­lungen und wundern uns, dass alle auf dem Weg zur Arbeit im Stau ste­hen, weil Straßen und Nahverkehr nicht mithalten können.• Wir wollen viele Fahrräder in der Stadt, aber schaffen nicht den Platz dafür – das ist inkonsequent.• Und jetzt kommen die Roller, aber die Fahrschule dafür sind die öffent­lichen Wege und Straßen.