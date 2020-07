AUTO BILD 28/2020

enn Sie AUTO BILD regelmäßig lesen, wissen Sie das: Wer uns abonniert, kann VIP-Leser werden und allerlei Vorteile erhalten, Gewinne mitnehmen, uns "live" in der Redaktion besuchen (hoffentlich geht das bald mal wieder). In der VIP-LOUNGE fragen wir Sie gern mal aus, hier im Editorial natürlich auch. Das sind Umfragen, bei denen Hunderte von Ihnen mitmachen. Danke dafür.Ich bekam enorm viel Post auf meine Frage aus der vergangenen Woche, ob die neue Umweltprämie jetzt bei manchen von Ihnen zu einem Umdenken führt. Die Antworten reichten von "Mein Auto bleibt ein moderner Diesel " bis zu "Ja, wollte nicht, aber durch den Zuschuss doch". Vor einigen Wochen fragten wir: Welchen Preis sind Sie bereit, für eine Wallbox zu bezahlen? Teilgenommen haben 770 Abonnenten. Das Ergebnis: 500 Euro 64 % (494), 1200 Euro 33 % (256), 2500 Euro 3 % (20). Auch hier gilt: Das Portemonnaie entscheidet. Dazu kommen die bekannten Probleme: Viele wohnen so, dass die Ladesäule eben nicht vor die Tür gebaut werden kann. Und sind von Behörden genervt. Ein Freund von mir wartet seit vier Monaten auf die Genehmigung für den Netzanschluss der Box für seinen Parkplatz ums Eck.

Neue Mercedes S-Klasse voll digital: Cockpit mit neuem MBUX-System • Alles über den neuen BMW X1 • Audi Q4 e-tron: Erste Bilder des Elektro-SUVsMehrwertsteuer-Chaos: Nicht alle Autokäufer profitieren • Volvo: Größter Rückruf der Firmengeschichte • Studie: Gefährliche Ablenkung durch Apple CarPlay und Android AutoFacelift für den Hyundai i30: Das ist alles neu am Korea-Golf • Skoda Octavia RS: AUTO BILD fährt mit dem Chef-Entwickler • Vierkampf der Kompakt-Benziner: Neuer Seat Leon gegen Kia Ceed, Opel Astra, Subaru Impreza • Neues aus dem Dauertest-Fuhrpark: Mini Cooper Countryman, Suzuki Swift und Nissan Leaf • Zwei Roadster zum Verlieben: BMW Z4 gegen Mazda MX-5 • Dreikampf der Auto-Zwerge: Kia Picanto gegen Mitsubishi Space Star und Renault Twingo • Gebrauchtwagen : So gut sind Volvo V60, V70 und XC60Zulieferer-Serie: Das Familienimperium Benteler aus Paderborn • Lada-Rettung: Ein Sachse kämpft für den Erhalt der Marke in Deutschland • Durcheinander bei neuen Bußgeldern: Ortstermin mit der Polizei Bissig: Neue Technik gegen Marder • Produkttest: Endoskope verschaffen Schraubern DurchblickMenschen: Hamburgs Verkehrssenator • Motorsport: Drei F1-Fahrer starten mit ihrem Team in die letzte Saison • VIP-Lounge: Kindersitz zu gewinnen • Aktion: Leser testen Traumwagen • Extratour: Im E-Pick-up durch Hamburg.