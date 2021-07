Sind das spannende Zeiten, in denen wir leben? Nicht nur weil Opel sich tatsächlich entschlossen hat, den Manta zurückzubringen – und zwar schon zur Mitte des Jahrzehnts! Sondern weil es generell in der Autobranche in den vergangenen 100 Jahren wohl keine Ära gab, in der so viel Bewegung war. Nie war das Angebot größer; wir können zwischen Dieseln und Benzinern, Gasautos, Hybriden, E-Fahrzeugen und Wasserstoffmobilen wählen.

Unsere Autos sind so effizient, sicher und komfortabel wie nie. Die Digitalisierung bietet ungeahnte Möglichkeiten, eine Route vom Handy ans Auto-Navi zu schicken ist selbst im Kleinwagen möglich, Google findet immer einen Weg, und komplexe Ausstattungsextras können in immer mehr Autos per Over-the-air-Update nachgerüstet werden. Verdammt gute Gründe, sich zu freuen – was sicher viele Autofahrer und -käufer tun. Gehör aber finden die, die meckern. Über Software, die nicht gleich ganz rundläuft (Microsoft vergessen?), über Radios, die keinen Drehregler haben (den Wegfall des Homebuttons haben wir beim iPhone gefeiert). Und über E-Autos, die den Verbrenner verdrängen (wollen Sie Ihr Nokia wirklich zurück?).

Zoom Michael Gebhardt, Redaktionsleiter AUTO BILD.



Ja, es ist nicht alles perfekt. Und wir alle mögen – seien wir ehrlich – keine Veränderungen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das soll ten wir würdigen.

