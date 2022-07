Wenn E-Fahrzeuge nicht billiger werden, "wird der Markt zu­sammenbrechen", sagte Arnaud Deboeuf, Produktionschef von Stellantis, der Agentur Bloom­berg. Nicht nur bei uns ist ja die För­derung umstritten. Und eigentlich sind alle Autos inzwischen zu teuer – Sie, liebe Leser, merken es immer wieder bei mir an. Unbestritten: Für 50.000 Euro gibt es ein richtig gutes Auto. Aber hey, das sind mal 100.000 Mark gewesen. Und auch wenn die allermeisten ihr Auto nicht bar be­zahlen – die Summen schrecken ab.



Teuer machen E­-Autos vor allem die Akkus. Und der Wunsch nach mehr Reichweite macht sie ja auch nicht kleiner. Stellantis­-Chef Carlos Tavares glaubt, dass die Branche in den kommenden Jahren mit einem Mangel an Batterien und Rohstoffen konfrontiert sein wird. Das denkt auch VW-­Konzernchef Herbert Diess: "Der Engpass in Europa und anderswo könnten ab Mitte des Jahrzehnts die Batterien und Batte­riezellfabriken werden", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Und BMW? Die Risiken bei Batterien liegen laut CEO Oliver Zipse nicht in der Fertigung oder der Lieferan­tenstruktur, sondern in der Roh­stoffversorgung.

Deshalb ist der Aufbau einer eigenen Akku-­Produktion sinnvoll. Nützt aber nichts, wenn die Roh­stoffe anderen gehören.

Die neue AUTO BILD 28/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Die Legende lebt: Wir fahren den neuen Lamborghini Countach • Erste Fahrt: Kia Niro Plug-in-Hybrid • Nissan Qashqai e-Power: So fährt der Benzin-Stromer • VW Amarok, Ford Bronco, Jaguar C-Type, Aiways U5, Renault R5 NACHRICHTEN Handy am Steuer: Rheinland-Pfalz testet neue Überwachungstechnik • Mahle entwickelt ausdauernden E-Motor • Kolumne: "America, you drive me crazy" TEST & TECHNIK Siebenmal Elektro gegen Verbrenner: Womit Sie jetzt besser fahren • Vernünftig: Polestar 2 und VW ID.5 • Alltagsbeziehung: Tesla Model 3 • Dauertest-Bilanz: Mercedes A-Klasse • Gebrauchtwagen: BMW 3er REPORTAGEN AUTO BILD testet das 1-Euro-Camping: Wie es geht, worauf Sie achten müssen • Queen Elizabeth II.: Mit Zepter und Zollwerkzeug SERVICE Werkstatt-Test: Audi im Goldrausch • Produkttest-Spezial: Sieben Kühlboxen plus Handyhalter fürs Auto und Fahrrad RUBRIKEN Motorsport: Rallye E-xtrem • Aktion: like2drive • Extratour: Porsche 718 Cayman GT4 RS.