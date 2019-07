AUTO BILD 29/2019

M

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

anchmal kann der Große auch vom Kleinen lernen. VW-Chef Herbert Diess verplappert sich am 18. Juni in der Talkshow von Markus Lanz. "Das, was wir ge­macht haben, war Betrug, ja", sagt Diess über, ja, den Dieselbetrug. Die Presseabteilung schwitzt, tak­tiert, lamentiert – und verschickt ein Statement. "Die Aussage von Herrn Diess ist nicht im rechtstech­nischen Sinne zu verstehen. Die in Deutschland und der EU verwen­dete Umschaltlogik ist [...] nach unserer Rechtsauffassung legal", so ein Sprecher.Wie es richtig geht, zeigt Ölspezialist Liqui Moly – ohne Blabla, ohne Geschwurbel. "Die Einfüh­rung einer neuen Unternehmens­software im Januar entwickelt sich zur Dauerbaustelle. Was die Abläu­fe vereinfachen und Kosten senken sollte, sorgt für das genaue Gegen­teil. Bei den Kunden führt das zu berechtigtem Frust und Ärger." Da­zu gibt es ein Bild des Geschäfts­führers mit dem Titel "Ernst Prost ist wütend we­gen der Compu­terprobleme". Was bei Feh­lern hilft, frei nach Rudolf Augstein, ist eben: Einfach sagen, was ist.