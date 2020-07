AUTO BILD 29/2020

m Ende ist alles eine Frage der Perspektive. Die jüngst beschlossene Umweltprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride von bis zu 10.000 Euro ließ, zumindest hinter den Kulissen, die deutschen Autobosse aufstöhnen. Kein Wunder, die Höfe der Händler sind voll mit klassischen Verbrennern, spannende E-Autos kommen erst 2021 auf den Markt – und die, die es aktuell bereits gibt, haben meist Lieferfristen bis ins nächste Jahr. Eine rasche Erholung nach dem Corona-Lockdown? Ist so nur schwer vorstellbar. Oder?Aber es gibt auch Manager, die sich über die Entscheidung der Bundesregierung freuen. Etwa der Geschäftsführer eines großen Importeurs, der schon vor der Entscheidung gegen eine neue Abwrackprämie war. Er befürchtete ein Strohfeuer, Restwerte im Sinkflug und Rabatte, von denen sich die Branche nie wieder erholt. Und ist der Meinung: Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, es selbst schaffen. Und dann ist da noch der CEO von Polestar , Thomas Ingenlath. Er freute sich diese Woche in einem Gespräch über die neue Prämie. Klar, Ingenlath hat keine Händler mit vollen Höfen, keine Fabriken, die eigentlich auf Verbrenner ausgelegt sind. Dafür aber ein Auto, das, heute bestellt, im Oktober beim Kunden ist.

