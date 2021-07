Jetzt ist es offiziell. Bis zum Jahr 2050 will EU-Europa CO 2 -neutral werden. Ein heh res Ziel – und ein enormer Kraftakt! Ob wir das schaffen kön nen? Ich sage ja – gerade weil es jetzt Planungssicherheit und vor allem klare Vorgaben gibt. Dass Letztere für die Industrie nötig sind, zeigt das jüngste Kartell-Ur teil: VW, BMW und Daimler hatten abgesprochen, Dieselmotoren nicht sauberer zu machen als vorgeschrieben. Immerhin: Das The ma ist ab 2035 passé, neue Autos mit Verbrenner wird es dann nicht mehr geben. Stattdessen: E-Autos.

Ob wir die alle laden können? Ich bleibe bei meinem Ja. Denn: Natürlich fahren in 15 Jahren nicht schlagartig nur noch Stromer umher, die notwendige Infrastruktur kann also nach und nach aufgebaut werden. 2035 gibt es immer noch gut 40 Millionen Fahrzeuge mit Benziner oder Diesel in Deutschland; nur kommen dann jährlich rund drei Millionen E-Autos dazu.

Viele Fragen sind trotzdem noch offen: Vom alles entscheidenden "Was kostet uns der Green Deal?" bis zu ganz praktischen Überlegungen wie "Was wird aus Aufsitz-Rasenmähern, Benzin-Kettensägen oder Motorbooten?". Und natürlich: Wie kompensiert der Staat die Mineralölsteuer-Ausfälle? Zumindest darauf werden die Verantwortlichen sicher schnell eine Antwort finden. In den USA wird jetzt schon über eine E-Auto-Abgabe diskutiert ...

Die neue AUTO BILD 29/2021: Hier sind alle Themen

