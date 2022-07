Der neue Chef Klaus Zellmer ist bei Skoda angekommen. Und die neuen Autos? Die kommen auch: Superb, elektrischer Karoq, der elektrische Fabia-Nachfolger, Enyaq-Facelift, Kodiaq-Nachfolger – und ein Siebensitzer-SUV: der Vision 7S. Das erste Foto, besser, die erste Zeichnung, sehen Sie hier: So stellt sich Skoda den Innenraum von morgen vor.

Zoom "Relax-Mode" heißt das bei Skoda. Seschs Sitze plus Babyschale auf der Mittelkonsole im Vision 7S.



Interieur-Designchef Peter Olah und ein paar aus seinem Team haben selbst kleine Kinder. Sie wissen: Mal müssen Oma und Opa mit, mal Freunde – und einer muss immer nach dem Baby gucken.

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Im Vision 7S rückt der Nachwuchs in den Mittelpunkt, die Babyschale thront verschiebbar auf der durchgehenden Mittelkonsole: auf dem sichersten Platz im Auto. Drunter verstecken sich Anschlüsse und Platz für Flaschenwärmer, Kühlboxen, Entertainment, an den Rückseiten der verschiebbaren Sitze Magnethalter fürs Handy ... Und alle können sich sehen.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Der puristische und nachhaltige Innenraum versucht, einen (simply) cleveren Ausgleich zwischen digitaler Touch-Bedienung und haptischen Schaltern zu finden. Im Relax-Mode (beim Laden zum Beispiel) schieben sich Lenkrad und Armaturenbrett davon, um mehr Raum zu schaffen. Ordentlich was los bei Skoda. Neue Besen ...

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 29/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Mini E-Cabrio: Wir fahren den Prototyp • Kia XCeed Facelift, Drako Dragon, Human Horizons HiPhi Z, Tesla Model V • Erste flotte Runde im Ferrari 296 GTB • So fährt der China-Stromer MG4 • Neuer Hyundai Pony: N Vision 74 • Messe-Rundgang Busan Motor Show NACHRICHTEN Audi verklagt Nio • E-Fuels im Probebetrieb • Kolumne: America, you drive me crazy • Zulassungszahlen: 1. Halbjahr 2022 TEST & TECHNIK Reichweiten-Check: So weit kommen diese 13 Stromer auf der Autobahn • E-Limousinen im Vergleichstest: Mercedes EQE gegen Genesis Electrified G80 • Neues aus dem Dauertest • Krawall-Kombis: Cupra Leon VZ gegen VW Golf R Variant • Alltags-Beziehung: Mazda MX-30 • Gebrauchtwagen: DS 7 REPORTAGEN PS Days in Hannover: AUTO BILD war auf der neuen Tuning-Messe • Camping mit dem Elektroauto – wir probieren es aus SERVICE Wir testen den unkaputtbaren Reifen • Preisfrage: Was ist mein Auto wert? • Hier ist Tempo gefragt: Der große Schnelllader-Vergleich RUBRIKEN Aktion: Hot Wheels Legends Tour • Motorsport: Peugeot in der Sportwagen-WM • Motorsport: Mick Schumacher • Goldenes Lenkrad 2022 • Extratour: Auto-Gigant VinFast.