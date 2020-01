AUTO BILD 3/2020

M

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

achen Sie mal den Check bei Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren Kollegen im Job. Ist einer dabei, der sich ein E-Auto kaufen würde? Es geht nämlich eine große Angst um in der Branche. Die "Was-ist-wenn-die-Kunden-nicht-umsteigen-wollen-Angst"! Chronologisch: Zuerst waren die E-Autos für uns alle sehr interessant, aber zu früh dran: Denken Sie an den Nissan Leaf (gibt's seit 2010) und BMWs i3 (gibt's seit 2013) – und den Hype um Tesla (das Model S kam in Europa 2013). Nur: Es gab viel zu wenig Ladestellen. Und keine Förderung.In der Dieselkrise wurde E wieder hot und Hybrid auch – aber erst seit zwei Jahren purzeln immer mehr Modelle von den Bändern. Es gab endlich eine Umweltprämie , die den Umstieg belohnt, und ein großes Problem: viel zu lange Lieferzeiten. Jetzt kommen 300 neue E-Typen bis 2025 auf den Markt. In diesem Jahr zum ersten Mal in Masse, aber nicht mit massenhafter Reichweite. Die neue Förderprämie hakt, und die Kunden zögern. Meine eigene Erfahrung: Ja, ich kenne E-Auto-Käufer und Hybrid-Besteller. Aber nicht in Masse. Und ich kenne auch Sie, unsere Leser. Und von Ihnen haben viele (noch) ziemlich wenig Lust auf E-Autos, auch aus diesem Grund: weil sie zu teuer sind!