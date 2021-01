AUTO BILD 3/2021

E

s ist ja nicht einfach, optimistisch zu bleiben, wenn das Jahr so losgeht. Quasi alle Hersteller haben (natürlich) 2020 weniger Autos verkauft. Das war klar. Und jetzt gehen bei uns wieder Zehntausende in der Branche in Kurzarbeit, wegen Corona aber nur mittelbar, die Halbleiter sind gerade weltweit zur Bückware geworden. Die Verknappung, auch daran ist irgendwie die Pandemie schuld. Und was wir Lockdown nennen, wird mutmaßlich noch viel schärfer und strenger.Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der R5 kommt zurück, endlich wieder ein Auto mit Emotionen aus dem Hause Renault. Dem neuen Chef Luca de Meo (der schon Cupra bei Seat bzw. in Wolfsburg durchsetzte) sei Dank. "Glauben Sie mir, ich stehe auf der emotionalen Seite", sagte er mir vor ein paar Wochen noch. Es ist das, was dem E-Bestseller Zoe fehlt. Ich hatte nie einen R5, aber in der Zeit, als ich meinen Peugeot 205 GTI fuhr, andere ihren pfeilschnellen Fiat Uno, da war auch der R5 ein Knaller. Alte Zeiten. Ich bin auch gespannt auf den Mercedes EQA und auf die Stammtisch-Diskussionen über das Konzept des Nio: Akku tauschen in drei Minuten, statt lange aufzuladen. Wäre das ein Weg aus dem Dilemma, den auch andere Hersteller gehen sollten?.