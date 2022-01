Die Autobranche hat viele Probleme. Das ist klar. Aber eine Bitte an die Chefetagen (auch der Händler) habe ich: lasst nicht noch mehr Ärger dazukommen! Vergrault nicht die, die in diesen Zeiten eure Kunden sind oder es werden wollen.

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Leser Manfred König schrieb mir: "19.7.21: VW ID.3 bestellt. Autohaus: kommt im Oktober. Aus Oktober wurde Februar, dann plötzlich Januar. Freude, angerufen, um alles zu klären. Da hieß es: 'Wieso Januar, Ihr ID.3 kommt im Juni 22, wird erst in der KW 17 produziert.' Man steht wie ein Depp da." Ist er wütend? Ja! Leser Jürgen Metz schrieb: "Vor zwei Wochen zeigte mir mein S 211 an, dass das Abblendlicht vorn links defekt ist. Ich fuhr zur Mercedes-Werkstatt und ließ meine Xenon-Birne austauschen. Stolzer Preis: 222,00 Euro inkl. MwSt. mit Einbau." Fühlt er sich abgezockt? Ja!

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Ich hätte noch mehr: Autos, die bestellt sind und auf einmal nicht mehr gebaut werden. Support-Hotlines, die überlastet und mit sich selbst überfordert sind. Kunden, die Kulanz erwarten und Formbriefe bekommen. Was wir brauchen, ist ein offener Umgang miteinander. Krisengerecht. Probleme muss man offen erklären, Preise eben auch. Das löst nicht alles, aber es hilft!

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 3/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN So kommt die neue Mercedes E-Klasse • Citroën C5 Aircross Facelift, Alpha Motor Saga Estate, Mercedes EQV S-Camper NACHRICHTEN Die fiesen Tricks der Kfz-Versicherer • LPG-Autos immer beliebter • Zulassungszahlen 2021 TEST & TECHNIK Bentley Flying Spur PHEV: Erste Fahrt im Luxusliner mit Stecker • Kleinwagen-Vergleichstest: Skoda Fabia gegen Peugeot 208 und Kia Rio • Der BMW mit dem gewissen Extra: Alpina D5 S Touring im Test • Dauertest: Ford Focus Turnier • Alltagstest: Polaris Ranger Cupra Formentor VZ5: Lohnt sich der Fünfzylinder wirklich? • Gebraucht: VW e-Up REPORTAGEN Klaus von Deylen: Warum er mit 81 aufs E-Auto umsteigt • Ob das gut geht? Mit dem Opel Mokka-e in den Winterurlaub • Kommt jetzt das Ende der Muscle Cars? SERVICE Lieferfristen: So lange warten Sie auf Ihren Stromer – und wie es schneller geht • Digitale Rettungskarte RUBRIKEN Motorsport: Rallye Dakar • Aktion: Vattenfall • Extratour: Im Kanzlerauto durch Berlin .