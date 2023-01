Werden die Rahmenbedingungen jetzt besser? Ladeinfrastruktur? Wallbox-Genehmigungen? Haben wir Klarheit, was mit E-Autos gemeint ist, zählen Hybride auch? Wissen mögliche Käufer, was sie erwartet: Also bleibt E alternativlos? Ich sag's deutlich. Wir brauchen Beschlüsse, kein Palaver.

Werden die Rahmenbedingungen jetzt besser? Ladeinfrastruktur? Wallbox-Genehmigungen? Haben wir Klarheit, was mit E-Autos gemeint ist, zählen Hybride auch? Wissen mögliche Käufer, was sie erwartet: Also bleibt E alternativlos? Ich sag's deutlich. Wir brauchen Beschlüsse, kein Palaver.

Die neue AUTO BILD 3/2023: Hier sind alle Themen