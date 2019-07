AUTO BILD 30/2019

A

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

m Ende ging es ganz schnell. Erst vor 14 Tagen kam der alte BMW-Chef Harald Krüger seinem drohenden Rausschmiss zuvor, verzichtete auf eine zweite Amtszeit ab Mai 2020. Jetzt ist Oliver Zipse neuer Boss, fängt schon Mitte August an. Ein Generationenwechsel, den Audi zwangsweise (weil der alte Chef zwischenzeitlich im Knast saß) bereits im Januar und Daimler planmäßig im Mai vollzog.Die Herausforderungen für die neuen Bosse sind riesig. Grade erst schockte Daimler mit einer Gewinnwarnung, hat im zweiten Quartal fast zwei Milliarden Euro verbrannt. Bei Audi stagniert der Absatz – und BMW droht den Anschluss bei der so wichtigen E-Mobilität zu verpassen. Und das, obwohl die Bayern mit dem i3 vor sechs Jahren Vorreiter waren. Was steht also an? Zum einen müssen Mercedes und BMW Partner suchen, allein sind sie zu klein zum Überleben – wie die Mega-Allianz zwischen VW und Ford zeigt. Zu hoch sind die Investitionen in die neue Technik, zu ungewiss ihre monetären Erfolgschancen. Viel wichtiger ist aber: Sie müssen ihre Marken neu erfinden, allen voran BMW. Wer sich bisher über Freude am Fahren, Heckantrieb und Sechszylinder definiert hat, muss in der autonomen, elektrischen Zukunft wissen, wofür er steht.