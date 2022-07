Die Diskussion um ein Tempolimit ist wieder in vollem Gange. Zwar hat Kanzler Scholz einer Geschwindigkeits-Obergrenze jüngst eine Absage erteilt, doch mahnen die Befürworter, dass nicht nur jede Kilowattstunde Strom zähle, sondern auch jeder Liter Sprit – dagegen lässt sich nichts einwenden.



Berechnungen des Umweltbundesamtes ergaben, dass wir mit Tempo 130 rund 1,9 Millionen Tonnen CO 2 einsparten. Ist das viel? Oder wenig? Zum Vergleich: Im Vorpandemiejahr 2019 zeichnete der Verkehrssektor für circa 164 Millionen Tonnen CO 2 verantwortlich.

Dass wir mit der Energie besser haushalten müssen, steht außer Frage. Ob es dafür ein Tempolimit braucht, halte ich für fraglich. Einerseits fahren wir Deutschen, schon um den Geldbeutel zu schonen, ohnehin langsamer, andererseits steckt das eigentliche Potenzial, den CO 2 -Ausstoß zu senken, in mit grünem Strom betriebenen E-Autos.

Warum ein Tempolimit trotzdem Sinn ergäbe? Weil es nicht nur der Umwelt dient, sondern auch der Verkehrssicherheit: Auf Autobahnen ohne Tempogrenze, so der Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes, passieren 75 Prozent mehr Crashs mit Todesfolge als auf den limitierten. Und so wie jede Kilowattstunde und jeder Liter Benzin sollte erst recht auch jedes Menschenleben zählen.

