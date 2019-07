AUTO BILD 31/2019

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch arbeite ja wirklich meistens gerne, aber ich mag auch die Stimmung, wenn der Sommerurlaub direkt vor einem liegt. Womit wir beim Thema Autos & Urlaub wären. Nach einem neuen lautstark abgewehrten Vermietungsabzocke-Versuch (wer den Wagen im Internet reserviert, ist laut Kleingedrucktem auch der Fahrer, wenn nicht, gerne für 12 Euro pro Tag dazubuchen, macht 168 Euro …) war mein Mallorca-Urlaubsauto diesmal ein Nissan Juke . Ja, passen sogar alle drei Kinder samt zwei Sitzschalen und einem Kindersitz hinten rein, bisschen fummelig, aber geht. Und ich habe mich gefreut, weil ich den schon immer mal fahren wollte. Kein Einklemmschutz bei den Fenstern hinten (aua, bitte ändern beim nächsten!), der Benziner braucht Drehzahl, aber sonst nix zu meckern.Aber: Mieten ist ja auch sharen irgendwie. Ich frage mich, ob es eigentlich gut investiertes Geld für Konzerne ist, Autos in die Vermietung zu geben. Weil die Hersteller nichts dran verdienen, aber eben viele Menschen in guter Stimmung (Urlaub!) Kontakt mit ihren Produkten haben. Ein CEO hat mir neulich erzählt, es bringe seiner Marke gar nichts: Die Leute würden in den Ferien Auto X fahren, aber zu Hause ein Auto der Marke Y kaufen. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich mal den Urlaubsflirt auf vier Rädern zugelegt? Schreiben Sie mir!