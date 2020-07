AUTO BILD 31/2020

anchmal ist es gut, ein Visionär zu sein. Keine Angst, liebe Leser, ich meine nicht mich selbst. Ich meine Elon Musk. Neu­lich nahm ich bei einem Aus­flug die falsche Autobahnausfahrt und hatte auf einmal den freien Blick auf eine riesige Baustelle . Ich brauchte eine Schrecksekunde, dann kapierte ich: Grünheide, Tesla, die Gigafactory. Waaasss, so weit sind die schon? Ja, wir kriegen zwar keinen Flughafen hin, aber eine Hightech-Fabrik trotz aller Widerstände vor Ort offenbar doch.Musk zieht das Ding durch und rettet sogar ein paar Fledermäuse. Weil er auch bei allem anderen gerade Wort hält – also Gewinne macht, Tausende Autos ausliefert, Astronauten zur ISS fliegt –, lieben ihn die Aktionäre. 300 Milliarden Dollar Börsenwert waren es zu­letzt. Klar, kein richtig echtes Geld. Aber ein Mega-Erfolg, gigantisch. Als Visionär, dem Software im­mer näher war als Hardware, lag er übrigens richtig. Das, was heu­te Hersteller wie Daimler und VW zum wichtigsten Thema erklären, die Software-Plattform für die neue Generation von Autos, das war bei Tesla zuerst da. Wir haben, salopp formuliert, bei den Autos von morgen wie immer mit den Rädern angefangen und merken gerade: Das reicht nicht. Deshalb wird Musk, der als Kind in der Schule geschubst und ge­mobbt wurde, zu Recht gefeiert.

Drei neue Elektro-SUV aus dem VW Konzern: Was Sie wissen müssen über VW ID.4, Audi Q4 e-tron und Skoda Enyaq •Rückrufe: Weltweit 13 Millionen Autos in die Werkstatt beordert • Der Bau beginnt: 5 Fakten über Teslas Gigafactory in Brandenburg • Mal Sport wagen: Skoda-Azubis bauen Roadster auf Scala-BasisOpel Insignia: Facelift und neue Motoren für den großen Opel • Porsche Panamera: Feinschliff für die 630-PS-Limousine • Vergleichstest: Alfa Romeo Giulia mit 280 PS gegen BMW 330i • Neues aus dem AUTO BILD-Dauertest: Volvo XC60, Honda Civic, VW Tiguan und Seat Ateca • Opel Corsa-e im Einzeltest: Was kann der kleine Stromer? • Mercedes GLC 200 d im Einzeltest: Reichen 163 PS im SUV ? • Mercedes V-Klasse mit Luftfederung • Schnäppchen: Rabatte für elf • Gebrauchtwagen : Wie gut ist ein Audi A6 Avant zum Polo-Preis?Es fehlen 23.500 Lkw-Parkplätze in Deutschland – jede Nacht • Der alte Mann will ans Meer: Die Tour von Carlos (93) und Torben (20) • Elektro-Spezial: Das neue Schnelllade-Netz – und welche Autos fix ladenSatte Rabatte: Mehrwertsteuer-Aktionen der Hersteller • Elektro-Spezial: Renault Zoe aus dem Auto-Abo im Lade-Dschungel • Elektro-Spezial: So kommt die private Ladestation für E-Autos in die Garage • Sechs Dashcams im VergleichAktion: Lesertest – erste Hybride von Fiat • Extratour: Mit dem VW ID.3 auf die Hebebühne und ins Feld