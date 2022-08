Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland geht voran, hat aber ein Problem: Von bundesweit 63.570 öffentlichen Ladepunkten (Stand Juli) sind nur 9918 Schnelllader.

Das großflächige Aufstellen von langsamen 11-kW-Ladesäulen ist meiner Meinung nach falsch. Am Straßenrand, um dort über Nacht volltanken zu können, sind sie genial. Aber auf dem Supermarktparkplatz? Pro Stunde fließt hier Strom für rund 50 Kilometer in den Akku, und wer verbringt schon 60 Minuten beim Einkaufen?

Das haben manche erkannt: Neulich war ich im Baumarkt, dort gab es mehrere Schnelllader mit bis zu 225 kW Ladeleistung. Ich wühlte mich 20 Minuten durch Schrauben und Muttern, und als ich zurückkam, war das Auto voll. Am Flughafen Hamburg gibt es für Abholer immerhin eine 50-kW-Steckdose (kostenloses Parken bis zu 60 Minuten), die neuesten Lidl-Lader können mit 60 kW die Akkus befüllen, bei Aldi sind sogar bis zu 150 kW drin.

Zoom Micha Gebhardt, stellvertretender Chefredakteur AUTO BILD.

So sieht eine clevere Ladeinfrastruktur aus! Die ergibt dann auch für Städter ohne eigenen Elektro-Stellplatz Sinn. Denn: Einmal die Woche das Auto vollladen reicht bei der durchschnittlichen Kilometerleistung den meisten Fahrern aus. Wenn das ganz nebenbei beim Einkaufen geht, ist das ein riesiger Gewinn für die E-Mobilität.



