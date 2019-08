AUTO BILD 32/2019

K

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ein Tag ohne neue schlechte Nachrichten aus der deutschen Zulieferer-Branche. Die Hidden Champions husten. Schaeffler und Conti kassieren Umsatz- und Gewinnziele, Lackier-Spezialist Eisenmann ist insolvent, die Maschinenbauer klagen über neun Prozent weniger Aufträge, Mahle spart, Mann+Hummel streicht Stellen, ZF rechnet mit Umsatzrückgängen. Was sagt das über den Zustand unserer Automobilindustrie? Nichts Gutes. Die Branche ist im Wandel. Im größten ihrer Zeit. Elektroautos haben nun mal weniger Bauteile als ein Verbrenner. Und wer nicht investieren kann in die neue Technik, bekommt Probleme.Man kann es sehen wie VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh, der die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung eine Gefahr für den Industriestandort Deutschland nennt. Verbrenner verdammen, aber quasi nichts dafür tun, dass Kunden E-Autos vertrauen (zum Beispiel mit einer Ladeinfrastruktur, die ihren Namen verdient). Osterloh in der "FAZ": "Wir riskieren, was uns stark gemacht hat." Und meint damit die Autozulieferer, die in ihren Regionen oft der größte Arbeitgeber sind. So schwarz sehe ich es (noch) nicht. Wie es aber Marktführern ergehen kann, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen, zeigte der Niedergang von Nokia.