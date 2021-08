Man soll ja nicht zu viel von sich selbst erzählen, aber Sie kennen mich: Ich mache es trotzdem. Da es um E-Mobilität geht, die nach Meinung mancher längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, finde ich es legitim. Bei 1500 km Urlaubsfahrt im Polestar-2-Dienstwagen mache ich Erfahrungen, die andere noch vor sich haben. Vor den Tankstellen an der Autobahn (ich war zur Ferienzeit in Bayern) lange Staus, vor den E-Ladestationen nicht.

Aber es tut sich was: So viele andere E-Auto-Fahrer sah ich da bislang noch nie. Auf dem Bauernhof: Die Verbrenner bestellen das Feld. Aber auch hier: Die Jungbäuerin hat ein E-Auto bestellt, der 11-kW-Lader kommt. In Schliersee ist das öffentliche E-Ladenetz "ausbaufähig". Wer hier elektrisch fährt, hat einen eigenen Lader vor der Haustür.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Nervig: dass es kein einheitliches Bezahlsystem mit transparenten Tarifen gibt. Billiger als mit Benzin war die Tour nämlich nicht. Bei "Tank & Rast" musste ich eine Lade-App runterladen, ein älteres Ehepaar schaute mir neugierig zu. Es dauerte lange, das Ausfüllen war kompliziert. Ich glaube, die warten noch mit dem Elektroauto.

Die neue AUTO BILD 32/2021: Hier sind alle Themen

