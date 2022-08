Herrlich! Zweieinhalb Wochen Urlaub mit der Familie, in Italien, Österreich, Bayern. Ganz ohne Autos geht es bei mir aber auch in den Ferien nicht: Wir waren zum ersten Mal campen, mit unserem Beachy-Wohnwagen. Wenn man auf der Autobahn nur 100 km/h fahren darf, lernt man eine Menge: Mir ging es am Ende wie Lkw-Fahrern, wenn du überholen willst, hilft manchmal nur kaltblütiges Rausziehen. Auf die linke Spur lässt einen selten jemand .

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Ich muss gestehen: Das Experiment mit einem E-Auto als Zugmaschine plus Gattin, drei Kindern und 1200 Kilometer Weg bis an die Adria habe ich nicht gewagt. Alle 200 Kilometer laden zu müssen und dann keine Ladestation zu finden, die man mit einem Hänger längs anfahren kann – das trübt die Urlaubsfreude doch erheblich. Meine Alternative: ein Diesel, für den 2,15 Euro pro Liter, in Italien noch 2,02 Euro fällig wurden. Bei einem Verbrauch um die 12 Liter mit Wohnwagen (ohne Hänger sind's nur 7,2) ist das auch kein Schnäppchen. Ein paar Holländer hatten übrigens mehr Mut als ich: Wir trafen Tesla und VW ID.4, die den Trip in den Süden mit Wohnwagen gemacht haben – und doppelt so lange unterwegs waren.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Einer, der jetzt Zeit dafür hätte, ist Noch-VW-Chef Herbert Diess. Er braucht nach den Sommerferien nicht mehr fulltime in Wolfsburg anzutreten ...

Ich dagegen freue mich, wieder hier zu sein, obwohl mir einer von Ihnen, unseren treuen Lesern, dieser Tage "endlich den wohlverdienten Ruhestand" gewünscht hat. Damit warte ich gerne noch ...



Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 32/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN BMW X3: Der neue kommt 2025 • Lamborghini Sián von Lego, Xbus Camper, Land Rover Defender "Works V8 Trophy II", BMW i4 eDrive35, MG Cyberste NACHRICHTEN Car-Pooling am Londoner Großmarkt • E-Bus-Flotte für Hamburg • Kolumne "America, you drive me crazy" TEST & TECHNIK VW ID.5 GTX gegen Kia EV6: Hier zählen die feinen Unterschiede • Neues aus dem Dauertest • Die wollen sparen: Honda Civic e:HEV gegen Mazda3 e-Skyactiv X • Porsche 911 Sport Classic: Wir testen den Jubiläums-Elfer mit Entenbürzel • Kurztest: Citroën ë-Berlingo • Alltags-Beziehung: BMW M8 Competition Gran Coupé • Gebrauchtwagen: BMW 2er Cabrio REPORTAGEN Fit fürs Fahren? Wir begleiten einen 99-Jährigen zum Führerschein-Check • Extremtest bei 48 Grad Celsius: Mit dem Lucid Air durch die Wüste • Tom Röhricht: Jugendliebe mit 63 SERVICE Worauf es bei gebrauchten Elektroautos ankommt • So teuer werden Parkrempler • Nach der Urlaubsfahrt: Wie Sie Flecken im Auto effektiv loswerden • Vorsicht, heiß! Was wirklich gegen die Hitze im Auto hilft RUBRIKEN Hingucker: Hyundai Casper Camper • Motorsport: Timo Bernhard • Spezial: Caravan Salon 2022 • Extratour: Renault R5.