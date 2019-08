AUTO BILD 33/2019

N

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

eulich fragte ich, ob Sie, unsere Leser, schon mal durch einen Miet-Urlaubsflirt auf ein neues Auto gekommen sind. Ich habe viele Mails bekommen. DANKE! Hier eine Auswahl: Wolf R. S. aus Darmstadt schreibt: "Ja! Volle sieben Jahre fuhren wir unser Cabrio Chrysler Stratus 2.5 LX, Automatik, Sechszylinder, Bj. 1997. Auf Hawaii hatte es gefunkt." Bei Jens H. aus Rosdorf war es ein Opel Astra K , für zehn Tage in England gefahren. "Zu der Zeit hatte ich meinen Renault Scénic II Diesel (elf Jahre alt, 200.000 km) langsam satt. Also habe ich mir meinen Urlaubsflirt gebraucht geangelt, und er hat mich bisher nicht enttäuscht."René D. aus Porrentruy (Schweiz) testet sogar regelmäßig im Urlaub: "Vor mehr als zehn Jahren sind wir in Sizilien einen Focus Turnier der 2. Serie als Mietwagen gefahren und haben dann auch einen neu gekauft. Später konnten wir Andalusien in einem Miet-Touran erkunden und haben bereits den dritten gekauft." Jochen C. aus Ratingen schrieb mir: "Ich habe im Frühjahr 2016 in Spanien einen Golf VII das erste Mal selbst gefahren und mir ob der guten Erfahrungen einen solchen als GTD zugelegt, den ich noch bis zum Jahresende fahren werde. Er wird dann 150.000 km auf der Uhr haben, und ich muss sagen, dass ich nach vielen Audi und VW noch nie so einen guten Geschäftswagen gefahren bin!"