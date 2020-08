AUTO BILD 33/2020

Z

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ahlen interessieren mich gerade sehr. Das hat Gründe (aber nicht etwa den des Familienzuwachses – drei Kinder sind mir genug), einen Grund lesen Sie hier: Im Juli 2020 wurden 314.938 Autos in Deutschland neu zugelassen, ein Minus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, aber die viertbeste Juli-­Zahl überhaupt in diesem Jahrtausend. Und die Besitzumschreibungen legten im Juli um 13,5 Prozent auf rund 870.000 zu, also der Handel mit Gebrauchten läuft auch los.Die Corona-Lücke schließt sich, schreibt die "Automobilwoche". Der Juli war auch der beste Monat für die E-Mobilität in Deutschland (siehe mein Interview mit Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz). Wir kennen nur die offiziellen Zulassungszahlen, was in den Auftragsbüchern vieler Händler steht, sehen wir nicht. Da der Staat nur E fördert ( Diesel & Benziner über die Plugin-Förderung auch), überlegen immer mehr den Wechsel. Eine Probefahrt überzeugt übrigens viele. "Noch vor einem Jahr war ich E-Auto-Gegner. Dann habe ich aufgehört, Stammtisch-Weisheiten nachzureden, bin verschiedene Modelle Probe gefahren und habe inzwischen ein E-Auto bestellt", schreibt mir Matthias Jung aus Dresden. Typisch deutsches Problem: Es muss nur noch geliefert werden ...