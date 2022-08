Kompakt-SUV: Neuer Kia Niro vs. Skoda Karoq und Mazda CX-30. Dazu: Nicht nur E-Autos – das bringen Audi, BMW, Mercedes und VW in Zukunft. Und: Gebrauchtwagen – VW ID.3, Tesla Model 3 und BMW i3. Gratis-Aktion: "All in One"-Reiniger von Dr. Wack im Wert von 4,99 Euro.