AUTO BILD 34/2019

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

s gibt auf den Galapagoinseln eine Echsenart, deren Nachwuchs gleich nach dem Schlüpfen vor seinen Eltern wegrennt, am liebsten weit und hoch. Sonst werden die Kinder nämlich gefressen. Das ist ein angeborener Reflex, die Tiere können gar nicht anders. Gilt das auch für das reflexhafte Verhalten bei der Diskussion um die Änderungen in der StVO durch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)? Es kommt mir so vor. Als ich die einzelnen Punkte zum ersten Mal las, war mir klar: Nicht um höhere Bußgelder wird der Streit losbrechen, nicht um die abbiegenden Lkw, nicht um die Rettungsgasse. Nein: Die Freigabe der Busspuren für Autos mit mindestens drei Insassen bringt richtig Zoff. So kam es auch.Tenor der Kommunen: Geht gar nicht, machen wir nicht. Dass in vielen Städten Busspuren außerhalb bestimmter Zeiten eh für alle Autofahrer offen sind? Spielt keine Rolle. Dass dieses "Pooling" – in San Francisco, wo ich gerade war, genügen nur zwei Insassen pro Auto – eine gute Idee ist? Quatsch! Dass wir neue Lösungen brauchen, um Mobilität in Großstädten zu erhalten? Später! Dies ist keine Zeit für die immer gleichen alten Reflexe. Wer anders denkt, wird niedergemacht. Stau im Kopf bedeutet auch: Stau auf der Straße.